Фигурант дела о подрыве машины экс-офицера СБУ Прозорова в Москве признал вину

Второй Западный окружной военный суд начал рассматривать по существу уголовное дело о теракте на Коровинском шоссе в Москве, в котором погиб бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров. Один из фигурантов Владимир Головченко признал свою вину. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил корреспондент из зала суда.

— Обвинение понятно, виновным себя признаю, в содеянном раскаиваюсь, — передает слова Головченко ТАСС.

В свою очередь другой фигурант дела Иван Паскарь не согласился с предъявленным обвинением. Следственный комитет завершил расследование теракта 18 июля. По данным правоохранителей, подозреваемые готовились к осуществлению теракта еще с февраля 2022-го. Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев следили за Прозоровым и его автомобилем, а также собирали взрывное устройство на территории Московского региона. Взрыв на Коровинском шоссе прозвучал 9 апреля прошлого года. Взрывчатку привели в действие дистанционно, когда Прозоров сел в машину.

В августе этого года Журавлеву вынесли приговор. Он получил 16 лет колонии. Его также обязали выплатить штраф в размере полумиллиона. Детали этого теракта — в материале «Вечерней Москвы».