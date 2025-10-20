Разъяренные болельщики убили водителя команды соперников после матча

В Италии фанаты баскетбольного клуба «Риети» забросали камнями автобус с болельщиками команды-соперника. В результате водитель автобуса погиб, сообщает телеканал Sky.

Инцидент произошел после матча серии А2, в котором «Пистоя» победила «Риети» со счетом 88:73. Во время возвращения домой автобус с болельщиками подвергся нападению.

Один из камней пробил лобовое стекло и попал в 65-летнего водителя. Мужчина получил смертельную травму трахеи. Он несколько месяцев работал в транспортной компании, обслуживавшей баскетбольный клуб.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что виновные в нападении будут найдены и понесут наказание.