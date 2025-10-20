Раскрыто состояние девочки, которая выпала из окна российской школы

В Лесосибирске выпавшая из окна школы девочка получила перелом позвоночника. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел во время первого урока сразу после звонка. Учительница русского сказала классу готовиться к уроку, а сама вышла.

Известно, что девочку травили из-за неких личных фотографий. В итоге до того, как учительница вернулась, она выпала со второго этажа.

Пострадавшая доставлена в больницу с переломом позвоночника. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по факту произошедшего.