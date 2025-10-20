Четырехлетний мальчик убил друга, пока родители пьянствовали

Жительницу американского штата Канзас приговорили к трем годам тюрьмы после того, как ее сын случайно застрелил друга. Об этом сообщает издание People.

Трагедия произошла 16 марта в городе Уичито. 25-летняя Таша Диллард пьянствовала с друзьями в автомобиле. В квартире она оставила своего четырехлетнего сына. Там же находились еще несколько детей ее знакомых.

В итоге сын Таши нашел у нее в сумке заряженный пистолет и выстрелил в семилетнего мальчика.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его жизнь не смогли.

Суд установил, что Диллард приобрела пистолет за несколько недель до трагедии. 16 октября она признала свою вину и получила трехлетний тюремный срок.