Глава Бурятии прокомментировал драку между учителем и школьником

Глава Бурятии Алексей Цыденов высказался в своем Telegram-канале о драке между учителем и учеником в бурятской школе. По его словам, с участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями.

Драка в бурятской школе произошла в минувшую пятницу. Учитель, применивший физическое насилие к ученику, был уволен. Подросток получил перелом руки. В школе начали расследование.

Драку подростка со школьным учителем оценили по уголовному кодексу России

По словам Цыденова, «чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности». Обязанность ученика — уважать своего учителя, добавил он. Как уточнил глава Бурятии, педагог, независимо от возраста и опыта, всегда остается учителем. По его словам, данный инцидент — «вопиющий случай».