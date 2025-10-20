Глава Бурятии прокомментировал драку между учителем и школьником
Глава Бурятии Алексей Цыденов высказался в своем Telegram-канале о драке между учителем и учеником в бурятской школе. По его словам, с участниками ситуации будет работать не только уполномоченный по правам ребенка, но и комиссия по делам несовершеннолетних, в том числе с родителями.
Драка в бурятской школе произошла в минувшую пятницу. Учитель, применивший физическое насилие к ученику, был уволен. Подросток получил перелом руки. В школе начали расследование.
По словам Цыденова, «чтобы иметь права, надо сначала исполнять свои обязанности». Обязанность ученика — уважать своего учителя, добавил он. Как уточнил глава Бурятии, педагог, независимо от возраста и опыта, всегда остается учителем. По его словам, данный инцидент — «вопиющий случай».
«Учителя тоже люди: они совершают ошибки, бывают неидеальными. Но покажите мне идеального ученика и неошибающегося родителя. Мы все неидеальны <...> Уважение ученика к учителю — это основа», — подчеркнул Цыденов.