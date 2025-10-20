Российский бизнесмен погиб в первый день отпуска на популярном курорте

Российский бизнесмен утонул в первый день отдыха на тайском острове Пхукет. Об этом сообщает SHOT.

56-летний предприниматель Андрей из Обнинска прилетел в Таиланд с семьей. Вечером после заселения в отель он один пошел плавать на пляже Карон.

Супруга бизнесмена через какое-то время заметила, что муж перестал двигаться в воде. Спасатели пытались реанимировать туриста на берегу, но он скончался в больнице.

По предварительной версии, причиной смерти стали судороги во время плавания. У погибшего остались две дочери.