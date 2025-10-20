Власти острова Пханган в Таиланде сообщили о задержании порядка 20 граждан России. Большинство из них были арестованы за нарушение миграционного законодательства. Об этом РИА Новости рассказали в местном полицейском участке.

Уточняется, что все россияне оказались в камерах временного содержания за последние три-пять дней. Задержания проводились как по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, так и сотрудниками уголовной и туристической полиции по обвинению в нарушении уголовного законодательства.

Ранее сообщалось о нескольких случаях ареста в Таиланде россиян за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.