Задержанный полицией умер через 5 часов после задержания в российском городе

В Якутске (Республики Саха (Якутия)) произошел трагический инцидент, приведший к смерти 25-летнего местного жителя спустя несколько часов после его задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно информации издания SakhaDay, молодой человек, трудившийся на городской паромной переправе, был доставлен в отделение полиции, а через пять часов его близким сообщили о его смерти. Как утверждает сестра погибшего, в день инцидента, 16 сентября 2025 года, ее брат поддерживал с родными связь, отправлял видеозаписи и не находился в состоянии алкогольного опьянения.

О том, что его задержали сотрудники полиции, семье стало известно от его коллеги по работе. Родственники незамедлительно начали поиски, обзванивая все дежурные части и следственный изолятор Якутска, но вскоре получили шокирующее известие о его смерти. Предварительная версия следствия указывает на отравление неизвестным веществом.

Сестра умершего категорически настаивает, что ее брат не только был абсолютно трезвым, но и не оказывал никакого противодействия при задержании. Семья требует проведения максимально полного и объективного расследования всех обстоятельств случившегося.