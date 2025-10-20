ФСБ предотвратила теракт в административном здании на Ставрополье

Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, который намеревался совершить теракт в здании администрации Георгиевска Ставропольского края. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства в понедельник, 20 октября.

© ФСБ РФ

Как уточняет ФСБ, по заданию куратора злоумышленник провел разведку места возможного совершения террористического акта. Затем мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Воплотить преступный замысел злоумышленник не успел — его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жительниц Донецка по подозрению в госизмене. Женщина информировала СБУ о припаркованных у госучреждений машинах. Также задержанная перепрятала компоненты самодельного взрывного устройства.

Продолжают предпринимать попытки подрывной деятельности и недружественные России государства. Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, что спецслужбы Великобритании планируют использовать боевых пловцов для атак на объекты критически важной инфраструктуры России.