Россиянин избил собаку и выбросил ее на улицу из-за лужи в подъезде

В хабаровском жилом комплексе зафиксирован случай жестокого обращения с домашним питомцем. Инцидент произошел в элитном доме на улице Запарина, где хозяин избил ногами собаку из-за того, что животное оставило лужу в холле.

© 123ducu/iStock.com

Как передает телеграм-канал Amur Mash, пес не смог дотерпеть до прогулки и справил нужду под стойкой консьержа. После этого сотрудница принесла швабру для устранения последствий, однако владелец животного, схватив питомца за холку, пинками вытолкал его на улицу.

Уточняется, что обратно домой собака так и не возвращалась.

Текущее местонахождение животного остается невыясненным. По факту произошедшего проводятся проверки, в ходе которых правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.