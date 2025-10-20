СК завершил расследование уголовного дела о подготовке к убийству Симоньян

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о покушении на главреда RT Маргариту Симоньян. Об этом в понедельник, 20 октября, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что обвиняемые в подготовке убийства согласились на преступление за 50 тысяч долларов (около 4,05 миллиона рублей, — прим. «ВМ»). Для этого они собирали информацию о рабочем графике Симоньян, а после получения оружия планировали убить журналистку.

Одиннадцати задержанным по делу предъявили обвинения в создании и участии в деятельности террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое и хулиганстве, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжигании ненависти и вражды по признакам национальности.

Помимо этого, двум обвиняемым также инкриминируется покушение на приобретение огнестрельного оружия и приготовление к убийству.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд, — передает Telegram-канал СК РФ.

Ранее силовикам удалось задержать в Москве и Рязани организаторов неонацистской группировки, которые собирали данные о местах жительства жертвы. Какие были планы у злоумышленников и как отреагировала Симоньян на готовящееся нападение, выясняла «Вечерняя Москва».