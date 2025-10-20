Появились подробности подготовки убийства Маргариты Симоньян

Обвиняемые в подготовке к убийству главреда RT Маргариты Симоньян согласились на преступление за 50 тысяч долларов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

СКР завершил расследование дела организатора ячейки «National Socialism/White Power»* Михаила Балашова 11 ее участников. Им предъявлены обвинения в создании, участии в террористической организации, разжигании ненависти, нападениях, разбое и подготовке к убийству Симоньян.

Известно, что Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году. За 50 тысяч долларов террористы согласились убить журналистку Симоньян, но были задержаны ФСБ до реализации плана.

* признана Верховным судом РФ террористической, деятельность запрещена на территории РФ