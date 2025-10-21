Самолет United Airlines экстренно сел после столкновения с объектом в небе

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку после столкновения с неопознанным объектом. Инцидент произошел во время полета из Денвера в Лос-Анджелес.

© Wikipedia

Лобовое стекло лайнера получило серьезные повреждения, а командир воздушного судна получил ранения. Столкновение произошло на высоте 11 тысяч метров.

Экс-командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов высказал предположение, что объектом мог быть метеозонд или космический мусор. Он отметил, что птицы на такой высоте практически не встречаются, а метеостанции могут летать достаточно высоко.

"Метеостанции могут быть, они высоко летают. Птицы на такой высоте практически не бывают. Гуси не летают выше 5 километров", — сказал Романов.

Американские СМИ также выдвинули версию о том, что в самолет мог врезаться метеорит. Александр Романов рассмотрел и эту возможность, отметив, что обычно метеориты сгорают на такой высоте. По его словам, если бы в самолет врезался крупный метеорит, повреждения были бы гораздо серьезнее.