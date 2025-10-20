Российская школьница выпала из окна прямо во время урока

В Санкт-Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы № 58 на проспекте Королева прямо во время урока и выжила. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, российскую школьницу забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Предположительно, ученица пыталась закрыть окно, неудачно оперлась на него и рухнула вниз. Такую версию озвучили представители школы.

Из премиум-апартаментов в центре Москвы выпала девушка

До этого похожий случай произошел в Лесосибирске Красноярского края. Там девятиклассница выпала из окна школы на занятии.

Девочку удалось спасти. Сверстники поделились, что до инцидента личное фото школьницы попало в интернет, после чего старшеклассницу начали обижать и травить. Ее родители написали заявление в полицию.

Еще раньше в Красноярском крае школьник выпал из окна гимназии.