В Хабаровском крае найдено тело пропавшего рыбака
В Хабаровском крае обнаружили тело 73-летнего рыбака. Мужчину искали несколько дней.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, поступила информация, что очевидцы заметили в протоке Талга Хабаровского района тело мужчины. Спасатели и полицейские извлекли труп из воды - это оказался пропавший пожилой рыбак.
Ранее стало известно, что пенсионер отправился на рыбалку 15 октября на лодке и пропал.
Поисковые работы завершены. За время поисков обследовали около 30 километров береговой черты и 4200 квадратных метров дна.