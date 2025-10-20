В Хабаровском крае найдено тело пропавшего рыбака

В Хабаровском крае обнаружили тело 73-летнего рыбака. Мужчину искали несколько дней.

© МЧС Хабаровского края

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, поступила информация, что очевидцы заметили в протоке Талга Хабаровского района тело мужчины. Спасатели и полицейские извлекли труп из воды - это оказался пропавший пожилой рыбак.

Ранее стало известно, что пенсионер отправился на рыбалку 15 октября на лодке и пропал.

Поисковые работы завершены. За время поисков обследовали около 30 километров береговой черты и 4200 квадратных метров дна.