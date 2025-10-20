На борту экстренно севшего в Пулково самолета было 162 человека

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, вылетевший из Санкт-Петербурга в Баку, по техническим причинам вернулся в аэропорт отправления, сообщили в воздушной гавани.

Самолет Airbus А320 авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту которого находились 162 человека (155 пассажиров и семь членов экипажа), вернулся и сел в Пулково из-за неисправности шасси, выехав при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы, передает РИА «Новости».

По информации экстренных служб, после вылета была выявлена неисправность, когда у самолета не убралась стойка шасси. Борт перед посадкой вырабатывал топливо вблизи пункта вылета.

«Самолет совершил аварийную посадку в 3.43 и выехал за ВПП. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил», – сообщил источник агентства.

