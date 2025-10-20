Названа возможная причина аварийной посадки самолета в Пулково

Неисправность шасси, по предварительной информации, стала причиной аварийной посадки самолёта Санкт-Петербург — Баку в аэропорту Пулково.

Об этом сообщает официальный канал Западного МСУТ СК России.

«Предварительной причиной инцидента стала техническая неисправность — при взлёте не убралась стойка шасси. Пострадавших нет, воздушное судно без повреждений», — заявили в ведомстве.

На данный момент следователи проводят осмотр места авиационного происшествия.

Ранее поступала информация, что над Санкт-Петербургом кружит и вырабатывает топливо самолëт «Азербайджанских авиалиний». Позже в Aviaincident сообщили, что воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы.

В связи с инцидентом Пулково временно останавливало работу.