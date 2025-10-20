МВД переобъявило в федеральный розыск известного блогера

Министерство внутренних дел Российской Федерации повторно объявило в федеральный розыск блогера Сергея Косенко, обвиняемого в том, что он бросил своего двухмесячного сына в сугроб. Согласно официальной базе данных ведомства, в отношении Косенко возобновлены розыскные мероприятия по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья в открытом доступе не указана.

© Московский Комсомолец

Ранее в январе Никулинский районный суд Москвы привлек блогера к административной ответственности, оштрафовав его на 50 тысяч рублей за пропаганду наркотических средств в интернете. Параллельно Басманный суд столицы избрал в отношении Косенко заочную меру пресечения в виде ареста по уголовному делу о покушении на причинение тяжкого вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей.

Инцидент с ребенком, попавший на видео и вызвавший широкий общественный резонанс, произошел годом ранее. После этого блогер был объявлен в розыск.

