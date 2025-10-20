Как отличить мошенника от представителя "Мосгаза"

Газифицированного жилья в столице становится все меньше: все новостройки давно вводятся с электричеством. И тем не менее в жилых домах Москвы установлены еще почти 1,8 миллиона газовых плит. "И даже если останется хотя бы один многоквартирный дом с газовыми приборами, специалисты будут ежегодно проводить техосмотр оборудования, чтобы не допустить аварии", - заявили в пресс-службе "Мосгаза".

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, с начала этого года в столице проверили уже 1,2 миллиона газовых плит, что составляет около 67 процентов от общего числа газифицированных квартир. По его словам, такие проверки помогают выявить нарушения и не допустить ЧП с бытовым газом в жилом фонде. В случае выявления нарушений их оперативно устраняют или временно отключают использование газа. По словам замглавного инженера АО "Мосгаз" Татьяны Киселевой, отключают газ только при выявлении нарушений, создающих опасность для жителей или угрозу возникновения аварии.

"Чтобы избежать ограничения газоснабжения, необходимо соблюдать простые правила газовой безопасности в многоквартирных домах, - объяснила Татьяна Киселева. - Первое правило - это пускать в квартиру газовщиков во время технических осмотров, которые проводятся раз в год".

Там, где проверяющих не пустили в квартиру, могут перекрыть газ во всем стояке. И это не прихоть газовой службы, тмера прописана в пункте 13 постановления правительства Москвы от 29 августа 2023 года N 1669-ПП.

Чтобы в квартире не отключили газ, требуется одно: соблюдать правила безопасности

Проходят проверки по заранее утвержденному плану, обычно его публикуют в начале нового года. За две недели до планируемого осмотра управляющая компания многоквартирного дома вывешивает для жильцов объявление. Может сообщить о предстоящем визите и специально созданный чат-бот @Mosgaz_Bot в Telegram-канале. Эту информацию можно посмотреть на сайте "Мосгаза".

Газ могут перекрыть, если нет вентиляции или дымоотводящие трубы и стояки закрыты декоративными элементами или фальшпанелями. Еще одно серьезное нарушение - использование газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации. Напомню, средний срок эксплуатации газовых плит - 10-12 лет, после этого их необходимо менять. Современные плиты обязательно должны быть оборудованы системой газ-контроля: она приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

"Как только будут устранены нарушения и специалисты "Мосгаза" убедятся в этом, газоснабжение восстановят", - уточнила Татьяна Киселева.

Нарушителя могут и оштрафовать. В 2024 году на этот счет были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (ст. 9.23). В документе сказано, что штрафуют на сумму от 5 до 10 тысяч рублей за отказ допустить специалистов для проведения техобслуживания внутридомового газового оборудования, а также за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании. Под видом газовых служб пытаются проникнуть в квартиры и мошенники с разными платными услугами.