В сочинском посёлке Дагомыс ликвидировали пожар

Возгорания произошли в частных домах. Об этом заявили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.

«В 21:49 ликвидация последствий пожара», — говорится в сообщении.

Изначально по прибытии сил МЧС было установлено, что произошло возгорание двух частных домов на площади 200 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекаются 69 человек и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 43 человека и 12 единиц техники, добавили в главке ведомства.

Пострадавших и погибших при пожаре нет, отметили в краевом главке.