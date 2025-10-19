В Докучаевске ДНР женщина пострадала после атаки дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по городу Докучаевск Донецкой Народной Республики, в результате атаки ранения получила местная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин.

"В городе Докучаевске при атаке ударного БПЛА ВФУ пострадала женщина 1951 г. р., ей оказана необходимая медицинская помощь", - написал он.

По информации главы региона, в результате атаки дрона повреждены три жилых домостроения и легковой автомобиль.