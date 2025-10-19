В Сочи пожар охватил три частных дома и автомобиль

В поселке городского типа Дагомыс в Сочи вечером 19 октября начался пожар, который охватил несколько частных домов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания достигла 350 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:20. Огонь распространился в одном частном доме на улице Ленинградской в Дагомысе. К моменту прибытия пожарных пламя уже перекинулось на соседний дом и продолжило распространяться.

"В 19:14 огнем оказались охвачены уже три частных дома и один автомобиль. Объявлен повышенный ранг пожара №2. Площадь пожара 350 квадратных метров", - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Пожар удалось локализовать, тушение продолжается. На месте работают 69 человек и 21 единица техники.