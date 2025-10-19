Тревогу забила сестра: как россиянин расправился с женщиной в закрытой автошколе

Следователь-криминалист тверского СК Антон Бронетко рассказал журналисту "МК в Твери" подробности о резонансном убийстве в автошколе "Автолидер", которое произошло чуть больше года назад.

В тот августовский вечер пятницы будущая жертва, которая работала в этой автошколе администратором, после окончания занятий выпивала в одном из закрытых классов вместе со своим сожителем. Мужчина ее часто ревновал, и, по некоторым свидетельствам, иногда бил.

Что произошло именно в тот вечер, сказать не может – говорит, "память отшибло", а сам, якобы, был в состоянии аффекта. Тело погибшей нашли только на следующий день – женщина лежала на спине, голова повернута в сторону, из носа текла кровь. На шее виднелись следы удушения, были и другие травмы.

- Удар, скорее всего, пришелся с правой стороны, она упала и ударилась головой, а потом он начал ее душить левой рукой. Жертва умерла от асфиксии, все продолжалось около 20 минут, - вспоминает Антон Бронетко.

После произошедшего, по данным следствия, мужчина отправился в квартиру (он вместе с сожительницей, пока та была жива, жил у ее сестры), напился и лег спать. В полицию пришел в субботу, да и то после того, как его попросили навсегда покинуть жилье. На каждом судебном заседании, рассказывает следователь-криминалист, обвиняемый показывал всем видом скорбь.

- Факта убийства он не скрывал, но склонялся к тому, что виной всему стало состояние аффекта. Только это не было состоянием аффекта, и тому подтверждением стало заключение эксперта, - отметил Бронетко.

Уже после случившегося сестра убитой решается продать квартиру, но тут внезапно обнаруживает под мебелью револьвер LOM-S, 51 патрон 12 калибра и 30 спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения, а также обрез гладкоствольного охотничьего ружья ИЖ-27. Следователи предъявили обвинение и по части 1 статьи 222 УК РФ.

- Расследование было непростым, в том числе из-за большого количества проведенных экспертиз. Но в итоге суд вынес решение и назначил наказание, признав его виновным по двум статьям – части 1 статьи 105 и части 1 статьи 222 УК РФ – и приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима, - говорит Бронетко.

Но сейчас обвиняемый подал апелляцию. Почему он так решил, а также другие подробности читайте в материале.