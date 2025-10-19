Арестована женщина, которая бросила младенца у помойки

В Петербурге женщина оставила младенца в коляске рядом с помойкой и ушла. В Московском районном суде Санкт-Петербурга вынесли постановление о заключении женщины под стражу до 15 декабря, о чем стало известно в воскресенье.

В сообщении объединенной пресс-службы судов общей города Санкт-Петербурга уточнили, что женщину обвиняют в преступлении, совершенном по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, инцидент случился около 7 утра в пятницу: обвиняемая оставила свою малолетнюю дочь (2025 года рождения) на территории мусорной площадке в Петербурге, и там позднее была найдена коляска, внутри которой был ребенок.

Женщине предъявили обвинение 18 октября. Она пояснила, что зла ребенку не желала и убивать его не хотела, в связи с чем просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.