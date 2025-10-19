Ограбление Лувра: что известно к этому часу

Ограбление Лувра произошло в воскресенье, 19 октября. Четверо злоумышленников за 4 минуты проникли в музей, вынесли 9 изделий, покинули место преступления. Персонал культурного заведения, туристы не пострадали. «Рамблер» собрал главное к этому часу.

Место преступления

Преступники подобрались к зданию музея со стороны реки Сена, с помощью автовышки поднялись к нужному окну, выбили его, проникли в Аполлонов зал, похитили драгоценности.

Личности преступников

Полиции пока не удалось раскрыть личности грабителей, ведутся поиски. Вместе с тем, известно, что преступников было четверо. Двое из них, в желтых жилетах рабочих, поднялись на автовышке к окну, двое ждали внизу, на скутерах TMax.

Украденные драгоценности

Грабители похитили 9 из 23 предметов, входивших в коллекцию, связанную с Наполеоном Бонапартом, а также с Наполеоном III.

В частности, им удалось похитить колье, серьги, две короны и брошь. Одна из корон, принадлежавшая императрице Евгении де Монтихо, супруге императора Франции Наполеона III, позже была обнаружена.

Напомним, что корона императрицы была создана ювелиром Александром-Габриэлем Лемонье по случаю Всемирной выставки 1855 года. В общей сложности, в ней свыше 1300 бриллиантов, 56 изумрудов, она является «свидетельством великолепия Второй Империи».

Расследование

Прокуратура Парижа поручила расследование дела бригаде по борьбе с бандитизмом судебной полиции (BRB) при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC).

Находки полиции

Полиция обнаружила на месте происшествия инструменты, бензин, перчатки, рацию, одеяло и сломанную корону Евгении. Позже был найден желтый жилет, который злоумышленники использовали для маскировки под рабочих: он был потерян во время побега.

Комментарии специалистов

Президент аукционного дома Hotel Drouot Александр Жикелло предположил, что изделия будут разбиты — преступники извлекут из них драгоценные камни, затем переплавят оправы.

По его словам, за камни и драгоценные металлы грабители получат значительно, на порядок, а то и два, меньше, чем если бы продавали их как предметы ювелирного искусства.

«Стоимость золота и камней несравнима с исторической, исторической и универсальной ценностью таких драгоценностей», — пояснил Жикелло.

Вместе с тем, отметил эксперт, легально продать такие драгоценности нереально.

Грабители, проникнувшие в Лувр и похитившие украшения из коллекции музея, были дилетантами, предположил коллекционер и сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

«Музеи грабят в основном непрофессионалы в силу того, что профессионалы прекрасно знают, что попасться на музейном ограблении слишком легко и просто», — пояснил Подстаницкий.

Эксперт разъяснил, что украденные вещи невозможно будет продать или выставить на аукционы за реальную стоимость.

«Скорее, это могут быть истории со страховками или с получением выкупа. Но все эти версии про то, что это могут быть какие-то тайные коллекционеры и прочее - полнейшая мифология. Сколько ни крали таких известных вещей из музеев, потом выяснялось, что это работа абсолютных дилетантов», — заметил коллекционер.

Подстаницкий констатировал, что покупка краденого является инвестиционным проигрышем. Он добавил, что похищенные драгоценности выступают в качестве средства обмена между преступниками, коллекционеры ими не интересуются.

Реакция во Франции

«Эта операция длилась почти четыре минуты, это было очень быстро. Они профессионалы, музеи стали мишенями», — пояснила министр культуры Франции Рашида Дати.

Министр пожаловалась, что вопрос безопасности музеев во Франции — это давняя проблема. Она добавила, что власти Франции в течение 40 лет не уделяли внимания этому вопросу.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, в свою очередь, что грабители справились за семь минут.

«Налет на Лувр — новое испытание для нашей страны. Любое посягательство на национальное достояние — это рана для французской души. Мужество нашим правоохранительным органам, чтобы как можно скорее найти эти драгоценности», — отметила лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Политик подчеркнула, что французские музеи и исторические здания недостаточно защищены, чтобы противостоять угрозам, с которыми они сталкиваются.

«Правительство позволило украсть драгоценности короны! Когда государство больше не обеспечивает безопасность своих сокровищ, под угрозой оказывается вся нация», — подчеркнул глава Союза правых за республику (UDR) Эрик Чиотти.

«Нападение на Лувр — это нападение на самое сердце наследия, культуры, истории Франции и Парижа», — отметил депутат-социалист от Парижа и кандидат в мэры Эммануэль Грегуар.

Политик заметил, что поддерживает сотрудников Лувра, будет внимательно следить за результатами проводимого расследования.