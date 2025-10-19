В МВД раскрыли подробности ЧП с гранатой в метро Москвы

В столичном главке ведомства уточнили, что пиротехническое изделие привёл в действие мужчина 1972 года рождения. Инцидент случился сегодня около 13:00 в перегоне между станциями «Тропарёво» и «Юго-Западная», сообщил ТАСС представитель ведомства.

Он добавил, что нарушитель задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В МВД также отметили, что за медицинской помощью никто не обращался.

Telegram-канал 112 ранее писал, что при взрыве страйкбольной гранаты пострадал ребёнок, которого задело осколками.