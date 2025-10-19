В лесу под Петербургом нашли мешок с человеческими черепами

В лесу недалеко от поселка Грибное под Петербургом местный житель нашел мешок с человеческими останками, сообщает "Фонтанка" в воскресенье.

По данным журналистов, местный житель наткнулся на мешок в двух километрах от поселка и сообщил в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, и худшие опасения подтвердились – внутри синего мешка находились фрагменты человеческих черепов и кости.

Останки были переданы на судмедэкспертизу, и специалисты будут устанавливать причину смерти, личности погибших и тот факт, когда само преступление произошло. Информация уточняется.