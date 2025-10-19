Самолет из Новосибирска не смог вовремя долететь до Надыма из-за больного пассажира

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Новосибирск – Надым, совершил внеплановую посадку в Нижневартовске из-за больного пассажира. Об этом рассказали в Telegram-канале Aviaincident.

Экипаж воздушного судна вечером 16 октября сообщил о том, что одному из 57 пассажиров стало плохо. Командир принял решение совершить посадку в Нижневартовске.

Отмечается, что после приземления пассажиру была оказана медицинская помощь. Через час самолет продолжил свой путь в Надым.

