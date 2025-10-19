В метро Москвы взорвали гранату

Неизвестный мужчина взорвал страйкбольную гранату в вагоне столичного метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел на станции метро «Юго-Западная».

«Неизвестный зашел в вагон и взорвал страйкбольную гранату, пострадавших нет», — сказал источник.

Он отметил, что нарушитель уже задержан».

Сейчас полиция выясняет его личность, а также устанавливает мотивы поступка.

Телеграм-канал 112 пишет, ссылаясь на свидетелей, что неизвестный зашел в вагон с двумя гранатами в руках. Затем он взорвал одну из них, причем осколками задело ребенка.