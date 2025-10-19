У посетителей Лувра началась массовая паника на фоне ограбления

После ограбления в Лувре началась экстренная эвакуация посетителей. При этом выяснилось, что многие двери заблокированы. В итоге у людей случилась массовая паника, сообщает Le Parisien со ссылкой на рассказы очевидцев.

Издание пишет, что «хотя все были в безопасности», рассказы свидетелей описывают «всеобщую панику среди посетителей».

«Полиция бегала возле пирамиды и пыталась проникнуть в Лувр через боковые стеклянные двери, но они были заперты, открыть их было невозможно», — рассказала посетительница по имени Кейси.

По ее словам, внутри посетители также панически бегали и ломились в закрытые двери, пытаясь выйти, но все было напрасно.

Ограбивших Лувр назвали дилетантами

Ранее парижская полиция сообщила, что Лувр ограбила банда из четырех налетчиков. При этом двое надели желтые жилеты, маскируя себя под рабочих.