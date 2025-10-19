Стало известно, сколько человек участвовало в ограблении Лувра

В ограблении Лувра участвовали четыре преступника, двое из них были в желтых жилетах — они выдавали себя за рабочих, пишет Le Parisien.

Инцидент произошел в воскресенье утром, 19 октября. Преступники проникли в галерею Аполлона, похитили 9 драгоценностей, покинули место преступления. В общей сложности, на акцию они потратили 7 минут.

«Лувр — это мировой символ нашей культуры. Это ограбление, которое позволило ворам украсть драгоценности французской короны, является невыносимым унижением для нашей страны», — заявил в соцсети X президент Национального Собрания Джордан Барделла.

В полиции уточнили, что два ювелирных изделия из 9 были обнаружены возле Лувра, в том числе, сломанная корона императрицы Евгении.

Ограбивших Лувр назвали дилетантами

Правоохранители уточнили, что двое злоумышленников поднялись к залу, где были выставлены драгоценности, с помощью автовышки — именно они были в жилетах и изображали рабочих. Еще двое преступников остались внизу, они ждали сообщников на скутерах TMax.