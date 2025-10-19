Машина грабителей до сих пор стоит у Лувра

Около Лувра до сих пор стоит автомобилей грабителей, сообщает в воскресенье РИА Новости, ссылаясь на данные от корреспондента.

Журналисты уточняют, что сам автомобиль небольшой, у него имеется раздвижная лестница – по которой, как сообщалось ранее, преступники и смогли проникнуть внутрь музея и совершить ограбление.

Подходы к автомобилю, припаркованному вплотную к Лувру со стороны Сены, перекрыты. Дверь машины открыта, а лестница поднята на балкон второго этажа. Примерно за сто метров от машины натянуты сигнальные ленты, около которых стоят журналисты и прохожие.