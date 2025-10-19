Крупный улов ФСБ: первого замглавы Нефтеюганска взяли за аферу

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска. Как сообщает СК РФ, высокопоставленному чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый провернул теневую сделку. Он поспособствовал продаже объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является сам город, «по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка».

Как подчеркнули в Следственном комитете, оперативное сопровождение по этому громкому делу осуществляет Региональное управление ФСБ России по Тюменской области, что говорит об особой важности расследования.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого, а следователи проводят все необходимые действия для установления полной картины аферы и выявления всех причастных лиц.