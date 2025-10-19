Эксперт рассказал, почему преступники смогли обокрасть Лувр

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказал в разговоре со «Звездой», как французская полиция смогла допустить кражу ювелирных украшений из коллекции Наполеона. С его слов, воры поняли, что сейчас правоохранителям не до них, потому и с успехом могли совершить злодеяние.

«Сейчас вся полиция и спецслужбы Франции заняты этим делом (нахождением преступников, укравших драгоценностей, - Прим.ред). То, что происходит у них сейчас не поддается никакому описанию. Президент страны Эммануэль Макрон прикладывает все усилия, чтобы удержать ситуацию», - начал Гончаров.

С его слов, все французские силы сейчас задействованы, чтобы не допустить какой-то чрезвычайной ситуации. У них должен быть соответствующий уровень безопасности, так как там действительно находится мировая жемчужина, на которую весь мир приезжает посмотреть.

Кража могла произойти по той причине, что преступники поняли, что полиция сейчас занята другим делом. Потому они и почувствовали безнаказанность, совершив это.

«Мы с вами можем смеяться, но эти преступники просчитали ситуацию того, что происходит и поняли, что полиции не до них. Так как сейчас у них задача сохранить власть за Макроном», - заключил Гончаров.

Напомним, в Париже грабители вынесли из Лувра несколько драгоценностей французской императрицы Жозефины, супруги императора Наполеона I. На их похищение у воров ушло всего семь минут.

У посетителей Лувра началась массовая паника на фоне ограбления

Позже сообщили о том, что рядом с Лувром нашли сломанную корону жены императора Франции Наполеона III Евгении де Монтихо. Сейчас французская полиция делает все, чтобы как можно скорее найти злоумышленников.