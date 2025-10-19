Толпа людей разорвала мужчину после жестокого убийства 9-летнего ребенка

В городке Ассин-Береку (Гана) разъяренная толпа устроила самосуд над мужчиной по имени Асуо, подозревавшимся в убийстве ребенка. Об этом пишет портал ghanabusinessnews.com.

Cосед заметил Асуо с окровавленным пакетом, в котором, предварительно, лежала человеческая рука. В это время родители искали пропавшего девятилетнего мальчика.

Толпа накинулась на предполагаемого убийцу и растерзала его до того, как на место приехали правоохранители. При обыске в его доме полиция обнаружила окровавленный нож и простыни.

Глава округа Сильвестр Амакье осудил произошедшее линчевание и призвал жителей доверять правоохранительным органам.