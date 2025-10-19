Названа причина задержания вице-губернатора Вологодской области

Вице-губернатор Вологодской области Иван Иноземцев, отвечающий в регионе за общественную безопасность, задержан за дебош в петербургском отеле. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© filimonov_official / Telegram

По данным канала, ранним утром чиновник устроил конфликт с другим постояльцем гостиницы в Биржевом переулке. Словесная перепалка быстро переросла в драку.

Полиция доставила Иноземцева в отдел для составления протокола. Его обвиняют в мелком хулиганстве, заметили журналисты.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что получил информацию об инциденте и начал расследование.

«Пока информации мало. Вникну, разберусь», — пояснил глава региона.

Ранее сообщалось, что Иван Иноземцев вошел в структуру регионального правительства в мае текущего года.

На своей позиции он отвечает за региональный блок безопасности, исполнение нацпроектов и поддержку участников СВО и их семей. Также в списке его обязанностей взаимодействие областного кабмина и силовых структур всех уровней.