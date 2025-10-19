Голый мужчина устроил пожар на козырьке тубдиспансера в Петербурге

В медучреждении в Петербурге мужчина устроил странный пожар. Как пишет "Фонтанка", на козырьке тубдиспансера голый мужчина поджег свою одежду.

По данным журналистов, пожар на козырьке одного из зданий внутри территории произошел в воскресенье: очевидцы сообщили, что его устроил нагой мужчина. На место выезжали спасатели МЧС, которые ликвидировали возгорание – происходило тление изоляции труб.

Вскоре выяснилось, что голым поджигателем оказался 33-летний житель Никольского, и прошлое мужчины довольно криминально: там значатся уголовные дела и за кражи с угонами, и за склонение подростков к употреблению наркотиков. При этом, пишет издание, в момент происшествия мужчина сам был в состоянии наркотического опьянения и решил поджечь одежду на козырьке медицинского учреждения. Хулиган был задержан и привлечен к административной ответственности.