В Красноярском крае задержан замглавы Железногорска

Задержан замглавы города Железногорска Роман Вычужанин, сообщил депутат законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

«В Железногорске задержан заместитель главы города Роман Вычужанин», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам местного депутата, замглавы Железногорска задержан в рамках расследования дела в отношении сотрудников администрации, обвиняемых в выводе нескольких миллионов рублей из бюджета на контрактах по уборке несанкционированных свалок вокруг города.

В конце августа источник RT в правоохранительных органах подтвердил задержание мэра Владимира Дмитрия Наумова.

До этого был задержан замглавы Салехарда Николай Токарчук.