Число отравившихся готовой едой в регионе РФ достигло 89 человек

Число пострадавших от употребления готовой еды в Бурятии возросло до 89 человек, включая 49 детей. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщила министр здравоохранения региона Евгения Лудупова.

55 человек, в том числе 34 ребенка, госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу. Состояние всех пострадавших стабильное, один человек находится в реанимации с положительной динамикой.

Среди заболевших зафиксировано 11 случаев сальмонеллеза — кишечной инфекции, вызываемой бактериями сальмонеллы. Заболевание обычно проявляется рвотой, лихорадкой и головной болью, появляющимися через 1–3 дня после заражения.

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления стало употребление готовых блюд производства ООО «Восток», приобретенных в торговой сети «Николаевский». На предприятии были выявлены многочисленные нарушения, и его деятельность была остановлена.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что виновные будут привлечены к ответственности. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей, передает РИА Новости.

Более 40 жителей Улан-Удэ попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По данным Евгении Лудуповой, люди отравились онигири и шаурмой. В ведомстве подчеркнули, что весь персонал Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи был мобилизован для устранения последствий происшествия.