Стали известны подробности ограбления Лувра за 7 минут

Лувр был ограблен опытнейшей преступной группой, рассчитавшей все до мелочей. За 7 минут они вынесли из музея массу бесценных исторических украшений. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные французской полиции.

Ограбление знаменитого парижского музея произошло около 9:30 утра в это воскресенье. Преступники прибыли на скутере T-Max и расположились сбоку от музея, на берегу Сены, где ведутся ремонтные работы.

Используя внешний грузоподъемник, преступники добрались до окон, защиту которых преодолели при помощи специнструмента вроде болгарки или цепной пилы. Затем они проникли внутрь музея через галерею Аполлона.

Злоумышленники быстро забрали драгоценности, причем больше всего их интересовали изделия в витринах Наполеона и французских монархов. Затем они спокойно покинули помещение.

В общей сложности ограбление заняло семь минут.

Украденную из Лувра корону нашли сломанной возле музея

Полиция сообщает, что это была «очень опытная команда» из трех или четырех человек, которая «провела предварительную разведку и действовала очень быстро».

Глава МВД Лоран Нуньес заявил в интервью, что награбленное представляет собой набор «украшений, которые имеют истинную историческую и бесценную ценность».

Ранее сообщалось о найденной сломанной короне супруги Наполеона III. Корону нашли возле Лувра после ограбления.