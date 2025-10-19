Украденную из Лувра корону нашли сломанной возле музея
Сломанная корона супруги императора Франции Наполеона III, императрицы Евгении де Монтихо, найдена близ Лувра после ограбления парижского музея неизвестными злоумышленниками. Об этом пишет Parisien.
Ограбление произошло рано утром в воскресенье, 19 октября. Пятеро злоумышленников проникли в музей, забрали предметы искусства XIX века и покинули место преступления.
«Одна из украденных драгоценностей была найдена возле музея. По предварительным данным, это корона императрицы Евгении, которая была сломана», — отметили журналисты.
По данным издания, прокуратура Парижа начала расследование по делу о краже в составе организованной группы.
Расследование поручено бригаде по борьбе с бандитизмом судебной полиции (BRB) при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC).