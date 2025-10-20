Пожар в Забайкалье унес жизни троих детей - их заперли в доме

ГУ МЧС Забайкальского края выясняет обстоятельства страшного пожара в селе Чикичей, в результате которого погибли трое малолетних детей. По данным спасательного ведомства, инцидент произошел в жилом двухквартирном доме 19 октября.

Сообщение о возгорании было получено в 17:15 по местному времени. Прибывшие на место пожарные подразделения приступили к тушению и обнаружили в горящем помещении троих детей, находившихся там без присмотра взрослых.

По предварительной версии, которую предстоит проверить следователям, дети были заперты в доме. Спасти их не удалось: двое малышей (2021 и 2023 г.р.) скончались на месте происшествия, еще один ребенок (2024 г.р.) умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

Открытое горение было ликвидировано в 17:50. На месте трагедии работала следственно-оперативная группа.

