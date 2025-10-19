Злоумышленники ограбили Лувр, во время инцидента никто не пострадал, рассказала в соцсети Х министр культуры Франции Рашида Дати.

Ограбление произошло утром в воскресенье, 19 октября.

«Ограбление произошло сегодня утром на открытии Лувра. Пострадавших нет. Я нахожусь на месте рядом с сотрудниками музея и полицией», — уточнила Дати.

По предварительным данным, пять преступников проникли со стороны реки Сена, поднялись на грузовом лифте, разбили окна и проникли в комнату с одной из значимых коллекций.

Воры забрали несколько ювелирных экспонатов времён Наполеона (9 ювелирных украшений из коллекции французской императрицы Жозефины, в частности, ожерелье, брошь и диадему) и покинули место преступления. Стражи порядка начали поиски грабителей.

Напомним, что коллекция Лувра включает в себя бесценные произведения искусства от античности до XIX века. Злоумышленники неоднократно проникали в музей, в частности, им удалось похитить картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Позже полотно удалось вернуть.