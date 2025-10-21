Найденная в Австралии дымящаяся плита, предположительно, принадлежала ракете

Эксперты вовсю обсуждают новую новость, связанную с космическим мусором: 18 октября рабочие одной из шахт на западе Австралии обнаружили загадочную дымящуюся плиту недалеко от проселочной дороги в 30 километрах к востоку от города Ньюман. На место выехали сотрудники полиции, а также представители Австралийского космического агентства, которые заявили, что проведут технический анализ обломков, чтобы установить их происхождение.

"По мнению специалистов, обломок, скорее всего, является частью верхней ступени ракеты, - комментирует генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко. - Падение, вероятно, произошло незадолго до обнаружения обломков: они еще дымились. Австралийское космическое агентство заявило, что проведет "дальнейший технический анализ для определения происхождения объекта". Но уже сейчас предварительный осмотр обломка позволяет предположить, что он сделан из углеродного волокна и, возможно, является частью ракеты".

Космический аналитик Марко Лэнгбрук сообщил, что объект напоминает композитный герметичный сосуд высокого давления. Он также пояснил, что разгонные блоки содержат газы и жидкости под высоким давлением и часто разрушаются не полностью при возвращении в атмосферу Земли.

"Сообщается, что при обнаружении он горел, что необычно и противоречит ожиданиям в отношении космического мусора", - написал Лангбрук. Это говорит о том, что столкновение с поверхностью Земли произошло совсем недавно, если это действительно был космический мусор, добавил он.

Эксперт МКАА "Безопасность полетов" Юрий Спирочкин с сожалением отмечает, что угрозы неуправляемых возвращений космического мусора для человечества продолжают расти, но "пока что-то экстраординарное не случится, никто не будет предпринимать экстренных мер".

Напомним: буквально на днях в воздушном пространстве США на высоте почти 11 километров самолет Boeing 737 MAX авиакомпании United Airlines столкнулся, возможно, с каким-то небольшим, но обладавшим высокой энергией объектом.

Лобовое стекло пилотской кабины выдержало удар, но полностью покрылось трещинами. Мелкие осколки до крови порезали руку одного из летчиков. Экипаж, выполнявший рейс из Денвера в Лос-Анджелес, совершил экстренную посадку в Солт-Лейк-Сити в штате Юта. Всего на борту находилось 140 человек. Из пассажиров никто не пострадал.

О чем это говорит? По сути, при "случайном возвращении в атмосферу" любой уцелевший обломок представляет потенциальную опасность для самолетов, летящих между широтами, расположенными ниже орбитальной плоскости спутника. Для гражданской авиации возникают новые, хотя и пока редкие риски.

А как не вспомнить потрясающую историю, случившуюся в последний день прошлого года в Кении? Тогда в один из дворов отдаленной деревни с неба упало большое металлическое кольцо. Специалисты идентифицировали его как космический мусор.

В заявлении Кенийского космического агентства говорилось, что это единичный случай и что "такие объекты обычно предназначены для того, чтобы сгореть при входе в атмосферу Земли или упасть на незанятые территории, например, в океаны".

Кольцо было охарактеризовано как "фрагмент космического объекта" шириной 2,5 метра и весом 500 кг.

Кстати, как тогда рассказал начальник полиции округа Мбони Кенийской вещательной корпорации, к моменту прибытия полицейских загадочный космический объект был еще горячим. На опубликованных кадрах с места происшествия было видно, как металлическое кольцо лежит среди деревьев и кустарников, окруженное полицейской лентой. Эксперты считают, что необычный объект, упавший прямо из космоса, может быть разделительным элементом ракеты-носителя.

Вообще, проблема космического мусора год от года становится все более "горячей". По разным оценкам, в настоящее время на орбитах Земли находится космический мусор общей массой более семи тысяч тонн. Это вес груженого железнодорожного состава из более чем 70 вагонов!

Сегодня на околоземных орбитах находится свыше 1 млн космических объектов размером от одного сантиметра. А к 2030 году их число увеличится как минимум в полтора раза. Это создает реальную опасность гарантированному доступу в космос, включая выведение и нормальное функционирование космических аппаратов на орбите. И, как выясняется, не только.