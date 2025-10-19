Девять школьников отравились в Калининграде

Учащиеся калининградской школы №3 массово отравились в кафе «Бела Дона». Это ребята из двух классов, они обратились к медикам с симптомами острой кишечной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

У заболевших нашли норавирусную инфекцию, они находятся на амбулаторном лечении.

«За медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 9 школьников. В ходе эпидрасследования установлено, что заболевшие являются учащимся двух классов, все они были на мероприятии и питались в кафе Бела Дона ООО "СБ39"», — сказано в сообщении ведомства.

В кафе ООО «СБ39» инспекторы нашли просроченную продукцию и продукцию без документов. Помещения находились в плохом санитарном состоянии, не соблюдались режим уборки, мытья посуды, не было дезинфекционных средств. К работе допускали лиц без медицинских книжек.

В итоге работа кафе приостановлена.

Ранее в Бурятии 43 человека отравились шаурмой и онигири из местной торговой сети.