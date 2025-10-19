Стало известно, чем отравились десятки людей в Улан-Удэ

Шаурма и онигири из торговой сети стали причиной острой кишечной инфекции у 43 человек в Улан-Удэ. Об этом сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

В телеграм-канале министр рассказала, что причиной массовой вспышки острой кишечной инфекции стали шаурма, онигири и другие подобные продукты сети «Николаевский».

"Уважаемые земляки! Все, кто употреблял вчерашнюю продукцию торговой сети «Николаевский», такую как шаурма, онигири и т.д. и те, у кого возникли симптомы острой кишечной инфекции: рвота, тошнота, жидкий стул и др., обращайтесь за медицинской помощью по телефону «103» и в приемное отделение инфекционной больницы. Работает горячая линия МЗ РБ — тел 122", — написала Лудупова.

По ее словам, медики города с вечера субботы мобилизованы для ликвидации последствий происшествия. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в круглосуточном усиленном режиме.

Для оперативного размещения пациентов дополнительно перепрофилирован коечный фонд больницы.

Ранее стало известно, что в Улан-Удэ произошла массовая вспышка кишечной инфекции.

На данный момент зарегистрировано 43 отравившихся, включая 25 детей. В больницы отправлены 36 пациентов, из них 21 ребенок от 7-15 лет.

Один пациент в тяжелом состоянии находится в реанимации. У других состояние средней степени тяжести.