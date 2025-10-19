Число отравившихся в Бурятии возросло до 49
Число пострадавших после отравления в Бурятии возросло до 49, из них 40 человек госпитализированы, сообщила глава Минздрава республики Евгения Лудупова.
«Зарегистрировано 49 случаев, из них 11 лабораторно подтверждённых случаев сальмонеллёза. 40 больных госпитализированы», — написала она в своём Telegram-канале.
Лудупова уточнила, что среди госпитализированных 22 ребёнка, а один человек находится в реанимации в стабильно тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор начал расследование после отравления в Бурятии. Люди употребляли в пищу продукцию местной компании «Восток». СК возбудил уголовное дело.
Выяснилось, что отравившиеся ели шаурму и онигири из магазинов «Николаевский».