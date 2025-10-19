Бастрыкин затребовал доклад о расследовании массового отравления в Бурятии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления в Республике Бурятия. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Лагацкому Е.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в посте.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

До этого министр здравоохранения региона Евгения Лудупова заявила, что более 20 детей заразились острой кишечной инфекцией в Республике Бурятия. По ее словам, всего заболели 43 человека.

Одним из первых о вспышке острой кишечной инфекции в Бурятии сообщило региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что заразились 43 человека, включая 18 несовершеннолетних.

Telegram-канал Baza писал, что причиной отравления могли стать онигири. По данным журналистов, большинство отравившихся ели именно это блюдо.