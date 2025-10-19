В Оренбуржье при попытке атаки БПЛА пострадал газзавод

Инфраструктура газового завода частично пострадала в Оренбургской области при попытке атаки беспилотников ВСУ.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор региона Евгений Солнцев. Он отметил, что в результате удара дрона началось возгорание одного из цехов, экстренные службы ведут работу по ликвидации горения.

«Пострадавших среди сотрудников предприятия нет», — написал Солнцев, добавив, что угрозы населённому пункту объект не несёт.

Ранее Солнцев сообщил о введении временных ограничений на приём и отправку самолётов в аэропорту Оренбурга.