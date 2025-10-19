Массовое отравление произошло в российском регионе

Массовая вспышка кишечной инфекции произошла в Улан-Удэ. За медицинской помощью обратились 43 человека, включая 18 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

© ТК «Звезда»

Все пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Инфицированные употребляли продукцию ООО «Восток». Заражение произошло после употребления продуктов из магазинов торговой сети «Николаевский».

Роспотребнадзор начал расследование. На предприятии ООО «Восток» выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Деятельность производства компании приостановлена. Реализация продукции ООО «Восток» в магазинах «Николаевский» запрещена.

Отобраны пробы пищевой продукции, блюд, смывов, воды и дезинфицирующих средств. Взяты анализы у сотрудников. Лабораторные исследования продолжаются.